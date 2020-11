TORINO- Se la prima squadra può festeggiare il successo per 4-1 sullo Spezia, la Juventus under23 deve invece accontentarsi di un pareggio casalingo per 1-1 contro il Lecco. Ospiti in vantaggio all’8′ del primo tempo con Capogna, bravo a battere Israel raccogliendo una palla vagante in area. Il pareggio arriva invece al 18′ grazie al gol di Fagioli, che porta i suoi al decimo posto a quota undici punti dopo sette giornate.