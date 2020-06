Juventus, ufficiale: Mavididi farà presto ritorno a Torino

TORINO- Come comunicato ufficialmente dal Dijon, club in cui si trovava in prestito, Stephy Mavididi farà presto ritorno alla Juventus. Il club francese ha infatti deciso di non esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo, dopo che il calciatore aveva espresso il proprio desiderio di non continuare l’avventura in Francia: “Ottenendo il prestito con opzione di acquisto da Stephy Mavididi per la stagione 2019/2020, il DFCO ha avuto la possibilità di ottenere il trasferimento a titolo finale dell’attaccante inglese pagando la somma di 5 milioni di euro alla Juventus Torino ( Serie A). Se però il DFCO era convinto delle qualità calcistiche di Stephy Mavididi (5 gol in 24 partite della Ligue 1 Conforama), il giocatore ha chiaramente espresso il suo desiderio non di continuare a giocare in Francia, ma piuttosto in Inghilterra. Il DFCO ha quindi deciso di non investire una somma così grande su un giocatore che non è motivato nel progetto”.

