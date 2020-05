Juventus u23- Ternana, il tecnico degli umbri: “La partita va giocata”

TORINO- Fabio Gallo, tecnico della Ternana, è stato intervistato ai microfoni de Il Corriere dell’Umbria, parlando tra le altre cose della finale di Coppa Italia Serie C contro la Juventus u23: “Non voglio fare i conti in tasca a nessuno in questo momento, ma come ribadito dal presidente la Ternana è una delle squadre che non ha problemi a sostenere i costi dei controlli sanitari. Leggo, però, sconcenrtanti dichiarazioni di chi prima vorrebbe la promozione diretta del Carpi e poi, invece, cambia idea e vorrebbe i play-off. Coppa Italia? La finale contro la Juve va giocata, che sia gara secca o un doppio confronto. Questo per assegnare un trofeo importante e per consentire alla vincente di approdare come terza agli spareggi promozione”. Ma attenzione perché nelle scorse ore sono arrivate due clamorose notizie di mercato, tenetevi forte: doppia bomba in diretta TV! >>>VAI ALLA NOTIZIA

