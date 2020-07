Juventus-Torino, la moviola: de Ligt ingenuo, Maresca punisce

TORINO – La Juventus festeggia la vittoria nel derby e il record di Buffon, che non può gioire anche per aver mantenuto la rete inviolata a causa dell’ingenuità di de Ligt. Perfetta la segnalazione di Irrati dalla sala VAR, che giustamente punisce l’ingenuità di Matthijs de Ligt. L’olandese avrebbe avuto tempo per chiudere il braccio attorno al corpo, ed è proprio questa leggerezza che non permette all’eccezione del regolamento di graziarlo. Per il resto prestazione autorevole del fischietto napoletano, puntuale in tutte le uscite. Forse leggermente troppo severo soltanto su un giallo a Bonucci, che interviene duro ma senza particolari ritardi. Ma attenzione perché, proprio a fine partita, è esplosa un’altra clamorosa bomba a sorpresa per il mercato bianconero. Paratici stupisce tutti e punta un nome tutto nuovo: possibile colpo da oltre 40 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA