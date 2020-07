Juventus-Torino, il protagonista: Buffon fa 648

TORINO – Una leggenda che si è colorata di bianco e nero 19 anni fa, e che oggi raggiunge un altro traguardo storico. Con la presenza da titolare di oggi – la numero 648 in Serie A – Gigi Buffon supera Paulo Maldini e si porta al primo posto della classifica dei più impiegati nel campionato italiano. La Juventus ha celebrato il record con un appunto sulla manica della maglia da gioco di oggi, ma è de Ligt che prova a rovinargli la festa, concedendo un calcio di rigore a Belotti. Il ‘Gallo’ non ha permesso a Gigi di festeggiare il record con un clean sheet, ma passeranno anni, forse decenni, prima che qualcuno possa nuovamente avvicinarvisi. Ma attenzione perché, proprio a fine partita, è esplosa un’altra clamorosa bomba a sorpresa per il mercato bianconero. Paratici stupisce tutti e punta un nome tutto nuovo: possibile colpo da oltre 40 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA