TORINO- Viglia del derby di Torino, che si giocherà domani alle 17.15 in casa della Juventus. Anche stavolta, per le restrizioni imposte dai decreti del governo riguardo l’emergenza Coronavirus, i tifosi di ambedue le squadre non potranno assistere al match. E, per il derby della Mole, questa sarà una prima volta storica. Mai, una sfida tra bianconeri e granata, si era infatti giocata a porte chiuse prima d’ora.

