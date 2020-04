Juventus, Thiago Alcantara possibile occasione

TORINO- La Juventus è sempre alla ricerca di nuovi tasselli per il proprio centrocampo, reparto finito nel mirino delle critiche con il passare delle stagioni. Il sogno è sempre il ritorno di Pogba, ma in casa bianconera si valutano anche alternative. Come riportato da Tuttosport, tra queste c’è Thiago Alcantara, ormai pronto a lasciare il Bayern Monaco. Il contratto del giocatore scadrà nell’estate del 2021 e in estate potrebbe essere venduto a cifre inferiori rispetto al valore del cartellino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<