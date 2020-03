TORINO- Come riportato da Sky Sport, in queste ore la Juventus ha terminato di eseguire i tamponi per il Coronavirus sui suoi giocatori, senza segnalare ulteriori novità. Risultati tutti negativi, quindi, gli unici positivi al Covid-19 sono Rugani, Matuidi e Dybala. Anche Cristiano Ronaldo, così come i suoi compagni, ha effettuato il test (anche se in Portogallo), senza riscontrare la positività.

