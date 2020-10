TORINO- La Juventus si prepara ad esordire in Champions League contro la Dinamo Kiev. Il match è previsto per domani allo Stadio Olimpico della capitale ucraina, dove i bianconeri sono atterrati in questi minuti, come mostrato sui social dallo stesso club. Tra pochi minuti Pirlo e Chiellini parleranno in conferenza stampa, come già fatto nelle ore passate dai colleghi Lucescu e Tsygankov per la Dinamo: