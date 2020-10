TORINO- Dopo la positività di due membri dello staff al Coronavirus, annunciata nella serata di ieri, la Juventus ha sottoposto ad un giro di tamponi anche la squadra. Come riportato da Sky Sport, non si conoscono ancora i risultati dei test effettuati, che per supposizione potrebbero essere tutti negativi. Ciò comunque non influirà sulla partita di stasera che, di fatto, non vedrà i bianconeri fronteggiare il Napoli, non partito alla volta di Torino.