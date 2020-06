TORINO- La Juventus, in vista della prossima stagione, vuole ringiovanire la rosa a disposizione di mister Sarri. Tra i possibili acquisti c’è Igor Gomes, centrocampista messosi in luce con la maglia del San Paolo. Secondo quanto riportato dalla Gazeta Esportiva, i bianconeri dovranno però battere la concorrenza di Real Madrid e Ajax, al momento in prima fila per il classe 1999, paragonato in Brasile a Kakà.

