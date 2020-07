Juventus, sfida al Manchester City per Ferran Torres

TORINO- Con il ricorso al TAS andato a buon fine, e la conseguente scongiura di una non partecipazione alla Champions League, il Manchester City è pronto a tornare a fare la voce grossa sul mercato. Come riportato da Sportmediaset, tra gli obiettivi dei citizens ci sarebbe Ferran Torres, pupillo di Pep Guardiola. Sul talento spagnolo è da tempo attenta anche la Juventus, che avrebbe già incassato il gradimento ad un eventuale trasferimento in Italia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<