Juventus, Sarri studia il programma per ripartire

TORINO- Vista la possibile ripresa degli allenamenti nei prossimi giorni, in casa Juventus si lavora per ripartire al meglio. Come riportato da Tuttosport, Maurizio Sarri è al lavoro per studiare i programmi delle prossime settimane, dopo essersi concesso un primo periodo di riposo in seguito all’inizio del periodo di quarantena. Il tecnico toscano vuole finire al meglio questa sua prima stagione alla guida del club bianconero, portando a casa il nono scudetto consecutivo e con l’obiettivo di ribaltare il ko di Lione in Champions.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<