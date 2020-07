Juventus-Sampdoria, le probabili scelte di Sarri

TORINO- Dopo il ko di Udine, la Juve è attesa a dare risposte nel match contro la Sampdoria di questa sera, che in caso di vittoria chiuderebbe il discorso scudetto. Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha pochi dubbi di formazione. Tra i pali tornerà Buffon, dietro una difesa a quattro formata da Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo sicuri del posto Bentancur e Rabiot, mentre Ramsey e Matuidi si giocano una maglia. In avanti confermati i soliti Ronaldo e Dybala, con Bernardeschi favorito su Douglas Costa.

