Juventus-Sampdoria, Chiellini pericolo numero uno per i doriani

TORINO- La Juventus è pronta a dare inizio al suo campionato stasera contro la Sampdoria, squadra contro cui lo scorso 26 luglio è arrivata la matematica conquista del nono scudetto consecutivo. In casa bianconera, un po’ a sorpresa, l’osservato speciale sarà Giorgio Chiellini. Come riportato dai canali ufficiali della Vecchia Signora, la compagine doriana è quella a cui il numero 3 ha inflitto più dispiaceri in Serie A: ben quattro, l’ultimo dei quali nell’ormai lontano 2016.