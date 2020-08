Juventus-Roma, il protagonista: Merih Demiral

TORINO- Protagonista della sfida tra Juventus e Roma è stato Merih Demiral. Il centrale turco, al 50′ della partita, ha rilevato capitan Bonucci tornando in campo dopo più di 7 mesi dalla rottura del crociato, arrivata proprio nel match di andata contro la formazione giallorossa. L’ex Sassuolo ha così messo minuti nelle gambe in vista delle prossime sfide di Champions, anche se la prestazione, come comprensibile, non è stata particolarmente rilevante. Il suo ritorno, però, è una notizia positiva per l’ambiente, visti i problemi fisici di Chiellini e De Ligt e le non perfette prestazioni di Rugani. Ma attenzione perché, proprio dopo la partita, è arrivata una clamorosa novità per il mercato bianconero. Ci siamo, arriva l’annuncio: “Soldi più due giocatori, ecco l’offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

