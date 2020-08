Juventus-Roma 1-3: primo successo giallorosso allo Stadium

TORINO- Al termine della gara con la Juventus, la Roma ottiene la sua prima affermazione all’Allianz Stadium dopo 8 sconfitte consecutive. I bianconeri passano in vantaggio con una zampata di Higuain dopo 15 minuti, ma poi è la squadra di Fonseca a prendere in mano il pallino del gioco, rimontando lo svantaggio grazie alla doppietta di Perotti e al gol di Kalinic. Bianconeri con poche motivazioni che commettono troppi errori gravi, chiudendo il campionato con 7 sconfitte e più di 40 gol al passivo. Numeri che suonano come un campanello d’allarme in vista del match di Champions con il Lione.

