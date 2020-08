TORINO- Con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, oltre che la stagione, è finita anche l’avventura in bianconero di Maurizio Sarri, che lascerà spazio ad Andrea Pirlo. Come riportato da Tuttosport, la rosa della Juventus si sta ora godendo un periodo di meritato riposo, aspettando di allenarsi alla Continassa agli ordini del nuovo tecnico dal prossimo 24 di agosto.

