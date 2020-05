Juventus, Rabiot ha fatto ritorno a Torino

TORINO- Come anticipato ieri dalla stampa francese, Adrien Rabiot ha deciso quest’oggi di far ritorno a Torino dopo aver passato gli ultimi mesi di quarantena in Francia, così da stare accanto alla sua famiglia. Il centrocampista è rientrato in Italia in queste ore e dovrà ora osservare altri quattordici giorni di isolamento come previsto dalle normative del Governo. Subito dopo potrà sottoporsi, come i suoi compagni, ai test medici al JMedical, prima di rientrare a disposizione di mister Sarri per gli allenamenti.

