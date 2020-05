Juventus, Rabiot e Higuain rimandano ancora il rientro a Torino

TORINO- Visite mediche già effettuate per quasi tutta la rosa juventina, ad eccezione di Cristiano Ronaldo, De Ligt e dei brasiliani rientrati a Torino negli ultimi giorni. All’appello, però, mancano ancora Adrein Rabiot e Gonzalo Higuain, rispettivamente in Francia e Argentina per passare questo periodo vicino alle loro famiglie. Non si conoscono al momento le date certe dei rientri a Torino dei due ma, secondo Sky Sport, ciò verrà comunicato soltanto quando ci saranno novità in merito alla ripresa degli allenamenti di squadra. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera, Paganini sgancia una raffica di notizie: “Mi confermano che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA

