Juventus, pronto un colpo per l’attacco dell’under23

TORINO- Mentre la squadra si prepara a scendere in campo stasera contro il Bologna, la dirigenza della Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa. Non solo quella della formazione di Sarri, ma anche l’under23. Come riportato da Sky Deutschland, infatti, il ds Fabio Paratici sarebbe vicino all’acquisto di Eren Dincki, centravanti 18enne in forza al Werder Brema. Il turco, ritenuto un gran talento, verrebbe aggregato alla formazione di Pecchia, ma tenuto d’occhio in vista di una promozione in prima squadra.

