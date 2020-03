Juventus, primi contatti per Ferran Torres

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus sta lavorando per aggiungere nuovi giovani talenti alla rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri. Tra i tanti nomi seguiti c’è anche quello di Ferran Torres, ormai punto fermo dell’undici titolare del Valencia. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero avrebbe avviato i contatti con l’entourage dello spagnolo, seguito con molto interesse anche da Real Madrid e Barcellona.

