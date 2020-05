Juventus, possibile sinergia con il Sassuolo per Luis Henrique

TORINO- Negli anni, gli ottimi rapporti tra le dirigenze di Juventus e Sassuolo hanno consentito di portare a termine diversi affari. In futuro, a questi, potrebbe aggiungersi anche quello di Luis Henrique, talento classe 2001 in forza ai brasiliani del Botafogo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il ragazzo è stato offerta dal potente procuratore Jorge Mendes, che vorrebbe portarlo in Italia sfruttando un contratto in scadenza tra due anni.

