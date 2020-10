TORINO- La Juventus continua a lavorare allo sfoltimento della propria rosa, non trascurando però anche il mercato dei suoi giovani. Tra i ragazzi con più richieste c’è Paolo Gozzi, centrale difensivo classe 2001, che ha già esordito in Serie A sotto la gestione Allegri. Il giovane, come riportato da Cosenzachannel.it, potrebbe essere rilevato in prestito dal Cosenza, club attualmente militante in Serie B.