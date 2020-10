TORINO- Giorni intensi per la Juventus, al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane Manolo Portanova, proveniente dall’under23, potrebbe finire in prestito al Lecce, sceso in Serie B in seguito alla retrocessione della passata annata. Il classe 2000 non sarebbe convinto al 100% di passare un anno in serie cadetta, ma nelle prossime ore potrebbe dare il suo benestare.