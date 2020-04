Juventus, per l’attacco valutato anche Duvan Zapata

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus sembra segnato, con l’argentino in uscita a discapito delle smentite delle ultime ore. Per rimpiazzare il numero 21, il club bianconero si è attivato da tempo sui profili di Mauro Icardi e Arek Milik, ma Sportmediaset ha lanciato un’ulteriore suggestione. Si tratta del centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata, tra i protagonisti delle ultime stagioni della compagine bergamasca. Il colombiano sarebbe una terza scelta, ma al momento non si esclude il suo arrivo.

