Juventus, per la fascia sinistra c’è anche Theo Hernandez

TORINO- La Juventus, in estate, potrebbe privarsi di Alex Sandro in caso di offerta importante. Il club bianconero, che ritroverà Pellegrini di ritorno dal prestito al Cagliari, è quindi in cerca di un altro terzino sinistro da aggiungere alla propria rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds Paratici starebbe seguendo da vicino la situazione di Theo Hernandez che, in cambio di offerta sui 40 milioni di euro, potrebbe lasciare il Milan.

