Juventus, oggi visite per Buffon. E al JMedical si vede anche Demiral…

TORINO- Continua il ritorno al lavoro dei calciatori della Juventus. Quest’oggi, come riferito da Sky Sport, è stata la giornata di Gigi Buffon, che si è sottoposto alle visite mediche stabilite in seguito all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia negli ultimi mesi. Al JMedical, inoltre, era presente come da programma anche Meri Demiral, ancora al lavoro per recuperare dalla rottura del crociato riportata in seguito alla vittoria in casa della Roma dello scorso gennaio.

