TORINO- Dopo le sedute di allenamento individuali svolte in questi giorni, Maurizio Sarri ha concesso una domenica di riposo ai suoi ragazzi, che dovrebbero quindi tornare ad allenarsi nella giornata di domani. Come riportato da Tuttosport, però, non è escluso che, al JTC, possa presentarsi qualcuno per svolgere una seduta di sua spontanea volontà, come accaduto a Paulo Dybala una settimana fa.

