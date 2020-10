TORINO- Tra poco meno di un’ora andrà in scena la partita tra Juventus e Verona, ultimo appuntamento di questa domenica della quinta giornata di Serie A. Match impegnativo per i bianconeri, che allo Stadium ospiteranno la miglior difesa del campionato (insieme a quella del Milan). Gli uomini di Juric, in quattro partite giocate, hanno fin qui subito infatti un solo gol (quello di Kurtic nel ko della scorsa giornata).