Juventus, occhi puntati su due talenti della Roma

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus sta lavorando per rinforzare non solo la prima squadra, ma anche la nuova under23 di Andrea Pirlo. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli occhi della dirigenza bianconera sarebbero puntati su due talenti della Roma. Il primo è il centrocampista Riccardi, già accostato in passato alla Vecchia Signora, per cui c’è però la concorrenza di Sassuolo e Fiorentina. L’altro è invece l’esterno Calafiori, che proprio contro la squadra di Sarri ha disputato un’ottima partita in occasione dell’ultima giornata di questo campionato.

