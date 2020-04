Juventus, nei prossimi giorni torneranno i calciatori “in esilio”

TORINO- Mentre ai piani alti si sta ancora cercando la miglior soluzione per portare avanti questa stagione, la Juventus sta programmando le prossime settimane. Il club bianconero, a meno di altri colpi di scena, dovrebbe tornare ad allenarsi ad inizio maggio e, per questo, i calciatori attualmente all’estero sono pronti a tornare alla base. Come riportato da Sky Sport, Cristiano Ronaldo e compagni dovranno sottoporsi a 14 giorni di ulteriore quarantena e, per questo, potrebbero tornare a breve, così da essere pronti per il primo giorno di allenamenti.

