Juventus-Napoli, la moviola: diversi episodi dubbi

TORINO- Diversi gli episodi da moviola in Juventus-Napoli, partita che metteva in palio la Coppa Italia 2019/20. Inizia a recriminare il Napoli al quarto d’ora, quando Mario Rui cade in area dopo un contatto con Alex Sandro. Intervento ritenuto lieve dall’arbitro, che giustamente lascia continuare. Al 42′ manca un giallo per Callejon, che ferma con un pestone la ripartenza di Cuadrado. Al 45′ protestano anche i bianconeri per un mancato rigore: Dybala recrimina per un contatto con Mario Rui, ma la sensazione è che, nella corsa, i due si incrocino involontariamente. Giusta la decisione dell’arbitro Doveri di far correre. Al 51′ giusta ammonizione per Bonucci, che trattiene per la maglia Fabian Ruiz. Si tratta del primo sanzionato della gara. Al 73′ manca un’ammonizione a Pjanic per un pestone su Zielinski, non ritenuto fallo. Giuste, poi, le sanzioni ai danni di Mario Rui e Dybala, che compiono due interventi durissimi intorno all’80’. Ma attenzione perché, dopo la sconfitta in Coppa Italia, scoppia il putiferio in casa bianconera. Batosta pesantissima, adesso basta: rivoluzione totale in arrivo, Paratici ribalta tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA

