Juventus-Napoli, il protagonista: la coreografia dell’Olimpico

TORINO- Protagonista del match tra Juventus e Napoli, che assegnava la Coppa Italia 2019/20, è sicuramente la coreografia dell’Olimpico. Vista la mancanza di tifosi a causa delle disposizioni prese per combattere l’emergenza Coronavirus, la Lega ha ben pensato di sostituire i seggiolini vuoti con una coreografia apposita, rappresentante prima la Coppa Italia e poi il tricolore italiano. Un buon modo, almeno per il momento, per sopperire alla mancanza dei sostenitori.

