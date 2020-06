Juventus-Napoli, i precedenti in Coppa Italia della sfida di domani

TORINO- Domani sera sarà la volta di Juventus-Napoli, gara che assegnerà la Coppa Italia in palio in questa stagione. In questa competizione, sono ben 11 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio equilibrato (5 affermazioni bianconere, 2 pareggi e 4 successi partenopei). Da ricordare la finale del 2012, in cui la squadra allora allenata da Mazzarri si impose con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Cavani e Hamsik. L’ultimo precedente in assoluto, invece, sorride alla Vecchia Signora, che eliminò con un complessivo 5-4 (3-1 a Torino, sconfitta indolore 3-2 a Napoli) gli azzurri nella semifinale del 2017, prima di imporsi contro la Lazio nell’atto conclusivo. Per quanto riguarda le marcature, invece, 17 sono i gol realizzati da entrambi i club.

