Juventus-Napoli: come si arriverebbe al 3-0 a tavolino

TORINO- La Lega Calcio, in queste ore, ha confermato che la partita tra Juventus e Napoli, in programma questa sera, dovrà regolarmente essere disputata. Il club azzurro non è però ancora arrivato a Torino, bloccato ieri dall’Asl 1 al momento di imbarcarsi. Se Mertens e compagni non si presenteranno entro le ore 21.30, l’arbitro Doveri, designato a dirigere la gara, dovrà decretare il successo dei bianconeri per 3-0 a tavolino. Stando a quanto riportato dal regolamento, infatti, il tempo massimo di presentazione è dato per quell’ora (20.45 più un tempo di gioco).