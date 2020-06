TORINO – Juventus-Milan sarà la prima gara disputata in Italia dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus. Prima del match verrà dunque osservato un minuto di silenzio per ricordare le decine di migliaia di vittime della malattia pandemica. Secondo Tuttosport, all’Allianz Stadium verranno poi omaggiati tre operatori del personale sanitario di Torino in rappresentanza di tutte le categorie professionali impegnate nella lotta contro l’emergenza.