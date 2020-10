TORINO- Per concludere questa domenica di Serie A, la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium l’Hellas Verona, sorpresa di questo inizio campionato. Il club bianconero potrà contare proprio sul fattore campo, visto che lo Stadium è un vero e proprio fortino. Dall’inizio della stagione 2018/19, infatti, Dybala e compagni hanno perso solamente un match dei 40 totali giocati in casa in campionato (1-3 contro la Roma della passata annata).