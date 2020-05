Juventus, lo scenario in ottica Champions se non riprende il campionato

TORINO- Da domani, seguendo le direttive date, la Juventus potrà tornare a lavorare alla Continassa sotto gli ordini di mister Sarri, dopo le sedute individuali di questi giorni. L’obiettivo è quello di arrivare al massimo in caso di ripresa del campionato, che potrebbe avvenire il prossimo 13 giugno. Ma, in caso la Serie A non dovesse riprendere, Tuttosport ha delineato il probabile scenario in casa bianconera in ottica Champions. I giocatori, infatti, potrebbero ritrovarsi al lavoro tra la fine di giugno e i primi di luglio, con l’opportunità di mettere minuti nelle gambe con delle amichevoli in giro per l’Europa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<