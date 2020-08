TORINO- Quella tra Juventus e Lione di venerdì sarà la partita che deciderà quale delle due compagini accederà ai quarti di finale di Champions League. I bianconeri devono rimontare la sconfitta per 1-0 subita all’andata per mano del gol di Tousart. Un solo precedente a Torino, risalente al 2016. La squadra, allora allenata da Allegri, impattò all’Allianz Stadium per 1-1 grazie ai gol di Higuain (rigore) e Tolisso.

