Juventus-Lione, Ronaldo vuole fare cifra tonda in Champions

TORINO- Domani sera la Juventus scenderà in campo contro il Lione per l’incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono ribaltare il ko dell’andata e, per farlo, punteranno sicuramente sull’esperienza e la fame di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è attualmente fermo a quota 129 gol nella massima competizione europea e la voglia di fare cifra tonda sarà sicuramente una motivazione in più per lui.

