Juventus-Lione, possibile affare tra i due club: Matuidi piace ai francesi

TORINO- Juventus-Lione è l’attesissima sfida che andrà in scena questa sera allo Stadium, quando le due compagini si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Come riportato da Tuttosport, però, le due dirigenza hanno ottmi rapporti fuori dal campo e non è escluso che qualche affare possa andare in porto nei prossimi mesi. Tra i nomi in ballo c’è quello di Blaise Matuidi, pallino del presidente Aulas, il cui contratto scadrà nell’estate del 2021.

