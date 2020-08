Juventus-Lione, Garcia proverà a sfatare un tabù

TORINO- Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, il Lione, oltre ad andare a caccia della qualificazione ai quarti di finale di Champions, scenderà in campo anche per sfatare un proprio tabù europeo. Nelle mani di Rudi Garcia e dei suoi ragazzi il difficile compito di interrompere una striscia negative di vittorie in campo esterno nella fase ad eliminazione diretta, che mancano dall’ormai lontano 2006. Ad essere sconfitti, in quell’occasione, furono gli olandesi del Psv.

