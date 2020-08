TORINO- Tramite i microfoni di Le Progres, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas è tornato sull’eliminazione in Champions della Juventus: “Un grande momento per la nostra squadra. Ne ho vissuti tanti in carriera, ma questo è stato speciale. Da bordocampo cercavano di mettere grande pressione all’arbitro, che è stato però bravo a non farsi condizionare dalla panchina bianconera”.

