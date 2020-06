Juventus-Lecce, la moviola: match ben diretto da Piccinini

TORINO- Pochi gli episodi da moviola in Juventus-Lecce, match ben diretto dall’arbitro Marco Piccinini. Al 31′ del primo tempo l’episodio chiave: Lucioni controlla male il passaggio un compagno, Bentancur ruba palla e punta la porta, ma viene steso. L’arbitro decide di espellere il capitano degli ospiti, colpevole di aver negato una chiara occasione da gol. Al 56′ episodio dubbio in area leccese, con Dybala a terra. L’arbitro decide di non concedere il rigore che, invece, fischia al 61′. Ronaldo viene steso in area da Rossettini e la massima punizione è netta. Ma attenzione perché, proprio nelle scorse ore, Alfredo Pedullà ha sganciato una nuova bomba di mercato: “Dopo Arthur, un altro colpo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

