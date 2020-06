Juventus, le immagini dell’allenamento della vigilia

TORINO- Ultimo allenamento per la Juventus prima della finale di Coppa Italia, in programma domani sera alle 21 all’Olimpico di Roma contro il Napoli. Il club bianconero, in queste ore, partirà alla volta della Capitale dall’aeroporto di Caselle, dopo aver svolto la consueta seduta di lavoro. Le immagini sono state condivise dai social media juventini tramite i canali social ufficiali del club, e la “voglia di finale” cresce ogni minuto di più:

