Juventus-Lazio, Douglas Costa scalpita per un posto da titolare

TORINO- A pochi giorni dal big match contro la Lazio, Maurizio Sarri sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Come riportato da Tuttosport, il punto interrogativo maggiore è al momento il terzo uomo che completerà il tridente offensivo con Dybala e Cristiano Ronaldo. Con Bernardeschi squalificato, si giocano una maglia Douglas Costa e Higuain, con il brasiliano che scalpita per una chance dall’inizio dopo essere stato usato come sostituto nelle ultime apparizioni.

