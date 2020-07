TORINO- Tramite un tweet, Lapo Elkann ha detto la sua sul pareggio di ieri tra Juventus e Atalanta: “Possiamo e Dobbiamo fare meglio. Per il resto sempre e comunque forza Juventus. Se ci sono difficoltà si affrontano uniti. Per i veri Tifosi c’è un posto a sedere in prima fila quando torneremo al 100%. Lo sappiamo bene che la notte è sempre più buia prima dell’alba, ma noi siamo gente tosta. Fino alla fine”:

