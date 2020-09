TORINO- Come riferito da Calcio&Finanza, in mattinata è iniziato il processo “Last Banner” a carico dei leader della curva sud della Juventus. Dodici gli imputati, accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio, violenza privata ai danni di alcuni tifosi e violenza privata nei confronti della società stessa, ricattata per controllare il merchandising. La prima udienza, però, è stata subito rinviata a novembre.