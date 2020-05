Juventus, il ricordo sui social: quando Del Piero vinse il titolo di capocannoniere in Serie A

TORINO- Da ormai otto anni, la Juventus domina in Italia. Il club bianconero, con gli otto scudetti consecutivi, ha messo a segno un filotto di successi mai raggiunto prima in Serie A. Tra i protagonisti del primo alloro c’è stato anche Del Piero, alla sua ultima stagione dopo 19 anni a Torino. Diciannove stagioni in cui, a suon di gol, l’ex capitano si è portato a casa anche due titoli di capocannoniere consecutivi (2006/07 in Serie B, 2007/08 in Serie A). E, i social media juventini, tramite un post sui canali social, hanno voluto ricordare la starordinaria annata del ritorno in prima divisione della Juve, in cui l’ex numero 10 mise a segno ben 21 gol: